الفياض يصل الى موسكو في زيارة رسمية ويلتقي عددا من المسؤولين

2019/02/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، الى موسكو في زيارة رسمية، فيما اجتمع مع نظيره سكرتير مجلس الامن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف.وذكر بيان لمكتب الفياض، ان "الاخير التقى الزيارة نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الاوسط ميخائيل بغدانوف وكذلك نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين".واضاف، ...

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