عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة يقفز 13% خلال ديسمبر

2019/02/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قفز عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 13% خلال ديسمبر الماضي، مع زيادة الواردات وتراجع الصادرات.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الأربعاء، صعود عجز ميزان السلع بالولايات المتحدة في ديسمبر الماضي إلى 79.5 مليار دولار، بزيادة 12.8% عن العجز البالغ 70.5 مليار دولار في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي سوف يرتفع إلى 74.1 مليار دولار في شهر ديسمبر المنقضي.





وذكرت البيانات أن الصادرات السلعية الأمريكية سجلت 135.7 مليار دولار في ديسمبرالماضي وهى أقل 4 مليارات دولار عن الشهر السابق له.





في حين بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع في ديسمبر الماضي 215.2 مليار دولار، بزيادة 5 مليارات دولار عن نوفمبر.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.991.





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