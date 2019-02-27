دراسة: أسهم الأسواق المتقدمة تفوقت على الناشئة خلال 118 عاماً

2019/02/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك "كريدي سويس" أن المستثمرين اللذين أودعوا أموالهم في أسهم الأسواق الناشئة منذ عام 1900 فشلوا في الحصول على عوائد مماثلة لنظرائهم اللذين ضخوا أموالهم في الأسواق المتقدمة.





ووفقاً لدراسة لمدرسة لندن للأعمال يدعمها بنك "كريدي سويس" والصادرة أمس الثلاثاء، فإن دولار واحد تم استثماره في الأسواق المتقدمة في عام 1900 سيعادل ربح 11.821 ألف دولار في العام الماضي، وذلك مقابل 3.745 آلاف دولار فقط حال استثمارها في الأسواق الناشئة.





وتؤكد الدراسة أن المستثمرين بإمكانهم إلقاء اللوم في ذلك على الحرب العالمية الثانية أو الثورة الصينية، "منذ عام 1945 وحتى 1949 فإن الأسهم فقدت 98% من قيمتها في اليابان، والتي لم تكون مصنفة كسوق متقدمة حتى عام 1967".





أما في الصين فإن قيمة الأسهم فقدت قيمتها وبالكامل نتيجة الثورة هناك في عام 1949.





وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع اختلف منذ عام 1950 حينما بدأت الأسواق الناشئة في أن تُدر عوائد سنوية بنحو 11.7% مقارنة بمستوى 10.5% في الاقتصاديات المتقدمة.





وأكدت الدراسة على أن أسهم الأسواق الناشئة من المحتمل أن تُدر عوائد للمستثمرين أعلى نصف نقطة مئوية عن التي توفرها الأسواق المتقدمة على مدار العقود المقبلة، بدعم حجم المخاطر المرتفعة.





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