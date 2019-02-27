بغداد.. اخماد حريق اندلع داخل محلات ضمن سوق شرقي العاصمة

2019/02/27 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني،اليوم الاربعاء، باخماد حريق اندلع داخل محلات ضمن سوق شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ، إن "فرق الدفاع

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