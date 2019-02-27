المتحدث عن الجمهورية: الاجتماع التشاوري المزمع عقده مساء اليوم جاء بدعوة من صالح

2019/02/27 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الوطني التشاوري الأول المزمع عقده مساء اليوم، جاء بدعوة رسمية من الرئيس برهم صالح.وقال المتحدث الرسمي باسم

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