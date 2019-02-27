الأمانة تنذر باعة سوق الخردة في منطقة النهضة

2019/02/27 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الامانة في بيان لها، اطلع عليه موقع "الغدير"، أنه" تم توجيهه إنذار بالرفع لأكثر من مرة وشرعنا بأكثر من حملة لإزالة المتجاوزين والآن بات الأمر لابد منه لتقاطع التجاوزات مع إعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم".

وأضاف بيان الأمانة، أن" إعمال الصيانة لابد منها مع تفاقم الأضرار في جسم المجسر لذا تهيب بالمتجاوزين رفع تجاوزاتهم وان تغلب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية".

انتهى..م.ر

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