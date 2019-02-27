بدء الاجتماع التشاوري لقادة وممثلي الكتل برعاية رئيس الجمهورية

2019/02/27 | 17:31

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بدأ الاجتماع التشاوري لقادة وممثلي الكتل السياسية ، في قصر السلام

ببغداد برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح

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