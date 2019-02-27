أصغر رضيع في العالم يخرج من مستشفى باليابان

2019/02/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشفى جامعة كيو، إنه سمح لرضيع كان وزنه عند الولادة 268 غراما فقط، ويعد أصغر رضيع في العالم يبقى على قيد الحياة رغم حجمه الضئيل، بالذهاب إلى منزله بعدما أمضى شهورا في المستشفى بطوكيو.

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