الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبال استراتيجية في صعدة

2019/02/27 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأربعاء، تقدما جديدا بمعارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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