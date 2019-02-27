بيل يفلت من الإيقاف وجاهز لخوض الكلاسيكو

2019/02/27 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سيتمكن النجم الويلزي غاريث بيل جناح نادي ريال مدريد من المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي نادي برشلونة مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني معاقبته على إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني رفضت معاقبة النجم الويلزي بيل لاعب نادي ريال مدريد، بحجة أن إشارة لاعب النادي الملكي، لم تكن موجهة إلى جماهير أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة أنه بهذا القرار سوف يكون النجم الويلزي قادرا على المشاركة مع الفريق الملكي في مواجهتي الكلاسيكو أمام نادي برشلونة، بعد أن كان مهددا بالغياب عن المواجهتين، في حال تلقيه عقوبة كبيرة.

وكان النجم الويلزي قد قام بحركة غير رياضية، بعد تسجيله هدف ريال مدريد الثالث في شباك جاره نادي أتلتيكو مدريد، خلال لقاء الديربي الذي جمع الناديين الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا.

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