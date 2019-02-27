لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس تحقق في وصول أسلحة أمريكية لتنظيم القاعدة في اليمن

2019/02/27 | 18:03

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لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس تحقق في وصول أسلحة أمريكية لتنظيم

القاعدة عبر التحالف السعودي الإماراتيالمشرعون يصفون وصول أسلحة أمريكية لتنظيم القاعدة عبر التحالف

السعودي الإماراتي بأنه تهديد للأمن القومي

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