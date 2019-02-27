2019/02/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ،الأربعاء، عملية عسكرية على مواقع مسلحي التحالف في محافظة الجوف.وقال مصدر عسكري أن “الجيش واللجان الشعبية اليمنية نفذا عملية عسكرية على مواقع مسلحي التحالف شرق صبرين في محافظة الجوف”، مضيفا أن “عدداً من المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح”.يذكر ان الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية ،سيطروا مؤخرا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في الجوف alansaar.

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