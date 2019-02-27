2019/02/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت شبكة “Deutche Welle” الألمانية ،الأربعاء، عن استخدام التحالف السعودي الإماراتي أسلحة وتكنولوجيا ألمانية في اليمن رغم قرار برلين وقف مبيعات أسلحة للرياض.وأورد التقرير، الذي شاركت فيه Deutche Welle ووسائل إعلام أخرى في إطار مشروع GermanArms (الأسلحة الألمانية)، صورا وتسجيلات فيديو تظهر أسلحة ومعدات منتجة في ألمانيا على ساحات المعارك في اليمن.ومنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبكة ألمانية: التحالف السعودي يستخدم أسلحة وتكنولوجيا ألمانية في حرب اليمن alansaar.

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