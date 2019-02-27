بالصور .. اخر ظهور لوزير خارجية ايران مع الرئيس روحاني

2019/02/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دوليةو : الفرات نيوز} الصور الأولى لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بعد عودته عن استقالته خلال استقبال رئيس وزراء أرمينيا .

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