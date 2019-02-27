بالصور.. المتقاعدون من حكومة الديوانية يطالبون بأطلاق رواتبهم

2019/02/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية { القواطع والأحياء} في محافظة الديوانية اليوم الأربعاء، مطالبين بإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ 2012.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" العشرات من أعضاء المجالس المحلية في الديوانية طالبوا خلال التظاهرات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لحل قضية إطلاق رواتبهم المتوقفة منذ عام 2012 ولحد الان".وأضاف" كما طالب المتظاهرون إقالة مدير هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي".انتهىبواسطة: احمد حسن

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