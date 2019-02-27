آلية عمل الحقيبة النووية الروسية والخيارات في حال تعطلها

2019/02/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل نظام إدارة إطلاق الصواريخ النووية الروسية على اسم "الحقيبة النووية".ودارت العديد من الأساطير والتخمينات والافتراضات حولها سنة بعد سنة.

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