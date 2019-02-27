الانتقالي الجنوبي: حل الأزمة اليمنية في حكومة مركزية وحكومتان محليتان في الشمال والجنوب

2019/02/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، اليوم الأربعاء، رؤية المجلس للحل السياسي في اليمن، متمثلة بتشكيل حكومة مركزية انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب وحكومتين في الشطرين لإدارة البلاد.

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