إيران تعزي مصر في ضحايا حادث قطار رمسيس

2019/02/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت إيران، اليوم الأربعاء، تعازيها لمصر في مصرع 20 شخصا بحادث تصادم قطار بأحد الأرصفة في محطة القطارات الرئيسية للبلاد.

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