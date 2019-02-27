تركيا تعزي في ضحايا حادث محطة قطارات القاهرة

2019/02/27 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي، تعازي أنقرة للشعب المصري في ضحايا حادث محطة قطارات القاهرة.

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