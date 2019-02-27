النواب الأميركي يعرقل “طوارئ” ترامب بالأغلبية

2019/02/27 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها الرئيس

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