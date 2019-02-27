العشرات من القتلى في حادث قطار مروّع بالقاهرة

2019/02/27 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- استقال وزير النقل المصري الأربعاء، وفق ما قالت الحكومة، بعد ساعات من حادث قطار أدى إلى مقتل 20 شخصاً في محطة

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