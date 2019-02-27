نتنياهو: التقيت بوتين 11 مرة منذ عام 2015

2019/02/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11 مرة منذ عام 2015.

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