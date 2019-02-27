2019/02/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "مركز دمشق" للدراسات النظرية والحقوق المدنية على صفحات التواصل الإجتماعي دعوة للتوقيع على عريضة تدعو لإنقاذ الأرض السورية والجولان السوري المحتل من خطر الإبادة وموت الحياة في هذه المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة علمية سورية تحذر من كارثة نووية في الجولان السوري المحتل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة علمية سورية تحذر من كارثة نووية في الجولان السوري المحتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).