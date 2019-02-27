الجيش السوري ينفذ ضربات مكثفة على الإرهابيين ريف حماة

2019/02/27 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وجهت وحدات الجيش السوري ،الأربعاء، ضربات مكثفة على تحركات المجموعات إرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش السوري وجهت ضربات مكثفة على تحركات لمجموعات إرهابية على أطراف بلدتي حصرايا وكفر زيتا في ريف حماة الشمالي”.وأضاف المصدر إن “الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفرادها”.وفي وقت سابق […]

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