2019/02/27 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أعلن الخبير الأمني كاظم الحاج، اليوم الأربعاء، عن توجه أمريكي لتنفيذ مخططين في العراق، بعد الرفض الحكومي والشعبي لتواجد القوات الأمريكية في البلاد.وقال الحاج في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “المخطط الأمريكي الأول هو إدخال المجاميع الإرهابية من الأراضي السورية إلى العراقية، فضلًا عن تنشيط المجاميع النائمة الموجودة في العراق”، مبينًا أن “المخطط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحاج: أمريكا تنفذ مخططين تآمريين في العراق وعلى الحكومة تجريم التعاون مع الأمريكان alansaar.

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