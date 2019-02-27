التخطيط تعلن إجراءات جديدة لحماية المستهلك وتطوير السيطرة النوعية

2019/02/27 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ناس أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأربعاء، عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها خلال العام الجاري، لحماية المستهلك والمنتج الوطني، وسعي الوزارة لتطوير آليات فحص السلع والبضائع المحلية والمستوردة.وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (27 شباط 2019)، أن “الأخير خلال ترؤسه للاجتماع الموسع الذي حضره وكلاء الوزارة ، […]

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