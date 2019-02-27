الحلبوسي: البرلمان سيشكل لجنةً لمتابعة المخطوفين بشكل عام والإيزيديين بشكل خاص

2019/02/27 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن بالغ حزنه للجريمة البشعة التي تم الكشف عنها خلال العثور على مقبرة جماعية تضم رؤوس خمسين امرأة من المكون الإيزيدي في منطقة الباغوز السورية.

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