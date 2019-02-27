نانت يشتكي كارديف سيتي أمام الفيفا بسبب سالا

2019/02/27 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت وسائل الاعلام، أن نانت الفرنسي لم يستلم حتى الآن قيمة الصفقة التي أبرمها بشأن بيع مهاجم الراحل إيميليانو سالا إلى كارديف السيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.وتابعت، أن نادي نانت الفرنسي اشتكى نظيره كارديف سيتي أمام الفيفا بعد انتهاء المهلة التي أخذتها إدارة كارديف من أجل تسديد مستحقات إيميليانو سالا.وتخلف نادي كارديف سيتي عن موعدين تم الاتفاق عليهما مع إدارة نادي نانت الفرنسي، الأمر الدي أغضب الأخير وجعله يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.ولقى المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا مصرعه عقب اتمام عملية انتقاله إلى كارديف سيتي بشكل رسمي وقبل أن يخوض أى دقيقة معهم، بعد تحطمت طائرة الخاصة.انتهى

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