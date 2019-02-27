ماذا يخفي قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع داخل عرباته (فيديو وصور)

2019/02/27 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، السفر لمسافة 4000 كم على متن قطاره المدرع ولمدة 60 ساعة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي ، بدلا من السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة لحضور اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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