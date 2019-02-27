2019/02/27 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jcDcxE8w1Gg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع لحملة مناصرة حقوق الاطفال في ذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع لحملة مناصرة حقوق الاطفال في ذي قار #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).