موازين القوة بين جيشي الهند وباكستان

2019/02/27 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التوتر بين الهند وباكستان مجددا على خلفية تفجير أوقع عشرات القتلى من قوات الأمن الهندية في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي

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