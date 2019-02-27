2019/02/27 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن بالغ حزنه للجريمة البشعة التي تم الكشف عنها من خلال العثور على مقبرة جماعية تضم رؤوس خمسين امرأة من المكون الإيزيدي في منطقة الباغوز السورية.وقال الحلبوسي في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه إن الألم والحزن يملأ نفوسنا أمام هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يستنكر جريمة الباغوز و يعلن تشكيل لجنة متابعة المخطوفين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يستنكر جريمة الباغوز و يعلن تشكيل لجنة متابعة المخطوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).