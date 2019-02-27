الهند تتحدث عن مصير طيارها الأسير لدى الجيش الباكستاني

2019/02/27 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أول تعليق على مصير الطيار الهندي الأسير لدى الجيش الباكستاني.

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