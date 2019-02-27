بعد رفض استقالته.. روحاني وسليماني يشيدان بدور ظريف

2019/02/27 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صفحته على إنستغرام إن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالته، وكان إعلان ظريف استقالته

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