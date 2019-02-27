مصر... حادث قطار جديد يسفر عن سقوط ضحايا

2019/02/27 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام مصرية إن حادث قطار جديدا قد وقع على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية"، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

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