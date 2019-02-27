أمانة بغداد توجه انذاراً لمتجاوزي سوق الخردة في منطقة النهضة

2019/02/27 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة بغداد، الاربعاء، توجيهها إنذاراً لمتجاوزي سوق الخردة في منطقة النهضة تحت مجسر

محمد القاسم للمرور السريع.

وقالت

الامانة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “انذارا تم توجيهه

بالرفع لأكثر من مرة وشرعنا باكثر من حملة لازالة المتجاوزين والآن بات الامر لابد

منه لتقاطع التجاوزات مع اعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم”.

واكدت

ان “اعمال الصيانة لابد منها مع تفاقم الأضرار في جسم المجسر لذا تهيب بالمتجاوزين

رفع تجاوزاتهم وان تغلب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية”.

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