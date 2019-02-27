استعراض أول

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركتا "Micron" و"Western Digital" في برشلونة مؤخرا، عن اطلاق أول بطاقة ذاكرة خارجية صغيرة من نوع"microSDXC" بسعة 1 تيرابايت.وخلال استعراض بطاقة "SanDisk" في معرض

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