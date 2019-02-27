مالي: مقتل 17 مدنياً بانفجار جثة مفخخة

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول محلي ومصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن 17 مدنياً قتلوا بانفجار جثة مفخخة بوسط مالي.وقال المسؤول المحلي "قتل 17 مدنيا الثلاثاء في بلدة ديانكابو

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