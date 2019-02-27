2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر خبراء في هذا المجال، ان" الماء المقطر، لا يحتوي على الشوائب التي تدفعه للتجمد بسرعة، ولذلك فهو يبقى سائلا حتى حوالي 40 درجة مئوية تحت الصفر.

ولكن حينما تطرق على قنينة الماء أو تفتحها فإن الكريستالات تنطلق بالعمل، وتتكون في سلسلة سريعة تسمى هذه بـ "التنوي" (Nucleation)، نواة من الثلج تبدأ ثم تتنامى بسرعة كبيرة.

وحينما تتكون النواة ستقوم بجذب الجزئيات بسرعة وتتحول إلى كريستالات، وهذه الكريستالات تنمو بتصاعد أسي وتؤدي إلى تجمد قنينة الماء على الفور.

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تتجمد قناني الماء والبيبسي فور إخراجها من البراد ونزع أغطيتها) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تتجمد قناني الماء والبيبسي فور إخراجها من البراد ونزع أغطيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).