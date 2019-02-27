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امريكا تدخل في حرب مع شركة هواوي.

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امريكا تدخل في حرب مع شركة هواوي.

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:10

مؤسس شركة هواوي "رن تشنغ" في لقاء مع قناة الـ BBC يرد على اتهامات وتهديدات أمريكا التي اطلقها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قائلاً "نحذر حلفاءنا من استخدام معدات شركة هواوي ومن الصعب علينا اتخاذهم شركاء" بالاضافة الى قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي "منغ وانزو" المديرة المالية للشركة في كندا.

مؤسس شركة هواوي "رن تشنغ" في لقاء مع قناة الـ BBC يرد على اتهامات وتهديدات أمريكا التي اطلقها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قائلاً "نحذر حلفاءنا من استخدام معدات شركة هواوي ومن الصعب علينا اتخاذهم شركاء" بالاضافة الى قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي "منغ وانزو" المديرة المالية للشركة في كندا.

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