الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ميسان يعلن عن انطلاق دوري الدرجة الاولى لكرة الصالات

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة ميسان عن انطلاق دوري الدرجة الاولى لكرة الصالات ، وبمشاركة ثمان اندية تمثل عموم المحافظة ، وقد قسمت الى مجموعتين .وقال عضو الاتحاد الفرعي وعضو لجنة الصالات المركزية علي عبد الحسين ضمن منهاج الاتحاد الفرعي لكرة القدم هذا الموسم تم اقامة دوري كرة الصالات في المحافظة وبمشاركة […]

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