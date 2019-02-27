مجلس ديالى يوجه بفتح تحقيق بشأن سقوط قذائف هاون جنوب بعقوبة

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس محافظة ديالى بفتح تحقيق عاجل بشان سقوط قذائف هاون على قرية جنوب بعقوبة اليوم .وذكر المكتب الاعلامي في بيان صحفي ان رئيس مجلس ديالى علي الدايني وجه القيادات الامنية بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط قذائف هاون على قرية جديدة بأطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة ما ادى الى استشهاد وجرح خمسة مدنيين […]

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