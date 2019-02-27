التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الميناء والنجف في الدوري الممتاز

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر التعادل السلبي من دون اهداف على مواجهة الميناء والنجف، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الفيحاء في ختام منافسات الاسبوع الـ19 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، حيث انحصر اللعب في وسط المديان مع فرص خجولة لكلا الطرفين، لتنتهي المواجهة سلبية من دون اهداف.

وبهذا التعادل بلغ النجف النقطة 19 في المركز الرابع عشر، يليه الميناء مباشرة برصيد 18 نقطة.

وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، خيم التعادل السلبي على مواجهة النفط والديوانية في المباراة التي اقيمت على ملعب الاخير.

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