العراق خامساً في ترتيب منتخبات كرة الصالات باولمبياد الارجنتين

2019/02/27 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل منتخب شباب العراق لكرة الصالات، في المركز الخامس بترتيب المنتخبات المشاركة في اولمبياد الارجنتين خلال ضيف العام الماضي.

وجاء العراق في المركز الخامس بعد منتخبات البرازيل وروسيا ومصر والارجنتين، فيما تفوق على منتخبات ايران وسلوفاكيا وكوستاريكا وبنما وجزر السالمون.

وودَّع المنتخب العراقي للشباب لكرة الصالات، دورة الألعاب الأوليمبية من الدور الاول، حيث تأهلت مصر والارجنتين عن مجموعته خلال شهر تشرين الاول من العام الماضي.

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