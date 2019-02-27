شركة كي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم and

2019/02/27 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اكدت شركة تقديم خدماتها الى ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم، عبر شبكة الوكلاء في عموم البلاد.وقال مصدر مسؤول في الشركة ايمانا من الادارة بتسهيل مهام الدفع الالكتروني لجميع شرائح المجتمع، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بات وكلاء الشركة يبادرون الى صرف رواتب المستفيدن في منازلهم.واشار الى ان هذه الخدمة تنفرد بها الشركة لتكون اقرب الى المواطن، وتحقيقا لشعار جعل الحياة اسهل من خلال منتجات شركة كي الوطنية المختلطة التي تنال ثقة اكثر من 7 مليون مواطن يمثلون عائلة هذه الشركة.ولفت الى ان تطوير المنتجات الالكترونية متواصل باعتماد افضل التقانات العالمية في هذا المفصل المهم الذي يشهد تنامي سريع على مستوى العالم، والذي تتابعه الشركة من خلال فريق متخصص.

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