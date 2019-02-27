بوتين: المهاجرون اليهود من الاتحاد السوفييتي السابق ساهموا بنهوض إسرائيل

2019/02/27 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتي السابق ساهموا بشكل كبير في نهوض إسرائيل، وهم يشكلون اليوم همزة وصل بين روسيا وإسرائيل.

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