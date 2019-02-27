2019/02/27 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: اتحاد الكرة اتخذ قراراً يقضي باستبدال احمد خلف بالمدرب رحيم حميد ليكون مساعداً مع كاتانيتش

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