2019/02/27 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب استمرار شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس وكذلك التطورات السياسية.





وقاد قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهما "يونيتد هيلث" و"ويلجرين" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويترقب المستثمرون اليوم الثاني لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، بعدما أكد أمس على دعم البنك لنهج الصبر حيال معدلات الفائدة، مضيفاً أن الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات متضاربة.





كما يراقب المستثمرون للتوترات السياسية بين الهند وباكستان بعد أن أسقطت الأخيرة طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية.





في الوقت الذي قامت فيه القوات الجوية الهندية بقذف واحدة من بين 3 طائرات تابعة للقوات الجوية لباكستان بدعوى اختراقها المجال الجوي لنيودلهي.





فيما انطلقت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية اليوم في فيتنام.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة بنحو 12.8% خلال ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% إلى 25988.8 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2787.7 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنفس النسبة مسجلاً 7530.5 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.965.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع انتظار تصريحات رئيس الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع انتظار تصريحات رئيس الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).