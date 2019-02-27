رئيس الوزراء العراقي: المرحلة المقبلة تشهد افتتاح 10 محطات للكهرباء

2019/02/27 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح 10 محطات للكهرباء.





وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته الثالثة، أنه يتابع بشكل مستمر لشؤون الطاقة، ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الإنتاج، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".





وأشار عبد المهدي، إلى أن مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من 18 ألف ميجاواط.





وتابع: "وفرنا الأموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك 10 محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة، إلى جانب إبرام عقود تطوير جديدة، وإذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل أفضل من السابق".





وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والإنجاز، ولا بديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الأفضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات.





ودعا عبد المهدي، إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة، والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة.





وجرى خلال الاجتماع، بحث خطط التنمية وتعزيز الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات، ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور والجباية والرسوم، وتعيينات مديريات التربية والمحاضرين، وفتح المنافذ الحدودية.





وتم مناقشة تحديد حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية في ضوء التعداد العام للسكان، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها.





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