حادث قطار جديد في مصر

2019/02/27 | 18:33

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اصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية"، ما

أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وقالت مصادر اعلامية ان قطار اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد

مطروح الاسكندرية ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وقال مصدر طبي بمطروح، إنه جاري التعامل مع مصابي حادث قطار مطروح

الذي اصطدم بسيارة نقل من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطوارىء

والاستقبال بمستشفى العلمين.

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